Depremde hayatını kaybeden Miraç Ali'nin arkadaşları ilk derse hüzünlü başladı

24.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:03

Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Miraç Ali Aslan'ın (7) sınıfında ilk ders hüzünlü başladı.



24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem nedeniyle Elazığ'da eğitim öğretimin yarı yıl tatili 3 hafta uzatılmak zorunda kalmasının ardından bugün öğrenciler ders başı yaptı. Ders zilinin çalmasıyla birlikte depremden dolayı hayatını kaybeden öğrencilerin okullarında da hüzün yaşandı. Hüzün yaşanan okullardan biri de annesi ve kardeşiyle birlikte hayatını kaybeden 7 yaşındaki Miraç Ali Aslan'ın eğitim gördüğü İsmetpaşa İlkokulu oldu.Minik Miraç için okuduğu okul tarafından idareci, öğretmen, öğrenciler ve velilerin de katılımıyla anma töreni düzenlendi. Törende Kur'anı Kerim okunup dualar edildi. Sınıf arkadaşları ise arkadaşlarını anlatıp öğretmenleri ile birlikte Miraç'ın boş bıraktığı sırasına çiçek ve fotoğrafını yerleştirdi. Aslan'ın arkadaşları ilk ders saatinde hüzünlü anlar yaşadı.



Arkadaşları Miraç'ı anlattı



Arkadaşları için üzgün olduklarını dile getiren sınıf arkadaşlarından Yağmur Zeynep Bulut, "Miraç için çok üzgünüm keşke yanımızdan gitmeseydi. İnşallah, bizim şehrimize ve dünyada böyle bir deprem olmaz. Dersleri iyidi ve onunla çok oyun oynardık" dedi.



Çok iyi arkadaş olduklarını da belirten İlyas Efe Çakıcı ise, "Miraç arkadaşımla çok iyi vakit geçirdik. Çok iyi arkadaştık. Eski komşuyduk. Birbirimize çok iyi davranırdık" şeklinde konuştu.



Miraç ile çok güzel vakitler geçirdiklerini anımsatan Ebrar Nur Bayram da, onun derslerinde çok iyi olduğunu aktardı.



Miraç'la birlikte aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetmişti



24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, merkeze bağlı Mustafa Mahallesinde yıkılan binadaki bir daire ikamet eden Aişe ve Mehmet Arifoğlu'na kızları Halime Aslan çocukları Miraç Ali ve Rüya Aslan'la gitmişti. Deprem nedeniyle yıkılan binada Arifoğlu çifti ile birlikte anne Halime kızı, Rüya ve oğlu Miraç Ali Aslan hayatını kaybetmişti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA