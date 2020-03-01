Depremde hasar tespit raporlarına 1 ay içerisinde itiraz edilebilecek

01.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 01.03.2020 14:01

Malatya'da depremde hasar gören evlere verilen raporlara bir içinde itiraz edilebilecek.



Elazığ ili Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen deprem afeti nedeniyle, Malatya'nın Battalgazi, Doğanyol, Kale ve Pütürge ilçelerinde kesin hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Kesin hasar tespitlerine ait listeler muhtarlıklarda askıya çıkarılmaya başlandı. Vatandaşlar, muhtarlıklarda askıya çıkan kesin hasar tespitlerine 1 ay içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde.veya kaymakamlıklarda kurulan itiraz masalarına başvurarak itiraz kaydı oluşturabilecekler. Kesin hasar tespit çalışmaları tamamlanan yerlerin dışındaki yerlerde hasar tespiti için 55 ekipte 110 teknik personelin görevlerini sürdürdüğü, hava şartlarına göre sahada çalışmalar devam ettiği kaydedildi. Bu arada, 24 Ocak depremi sonrasında 481 vatandaşın sağlık tesislerine müracaat ettiği ve halen 2 vatandaşımızın yatışı ve tedavisinin devam ettiği belirtildi. Diğer yandan, deprem sonrasında acil yılacak 306 bina ve 626 bağımsız bölüm bulunuyor.



Öte yandan, bugün itibariyle Doğanyol, Pütürge İlçelerinde sıcak yemek dağıtımı devam ediyor. - MALATYA

Kaynak: İHA