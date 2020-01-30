Depremde Hasar Gören Yapılar Kontrollü Bir Şekilde Yıkılıyor

30.01.2020 15:53 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:53

Bu kapsamda Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi'ndeki Vahdet Camii ve minaresi yüksek risk oluşturduğu için Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Deprem afetiyle sarsılan Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinin bağlı mahallelerinde çok sayıda yapı hasar gördü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla da, depremden zarar gören ve risk taşıyan bu yapıların yıkımı yapılıyor. Bu kapsamda Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi'ndeki Vahdet Camii de depremde hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Bölgede güvenlik önlemlerini alan Manisa Büyükşehir Belediyesi depremde ağır hasar alan caminin 35 metrelik minaresiyle, caminin yıkımını kontrollü olarak gerçekleştirdi. Deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmaları sonrası kendilerine bildirilen yapılar da yıkım çalışmalarına devam ettiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Kırkağaç ilçesi Alifakı Camii ve minaresi, Karakurt Mahallesi Vahdet Camii ve Minaresi, Akhisar ilçesi Karabörklü Cami ve minaresinin yanı sıra Selçikli ve Gökçeahmet Mahallelerinde depremden zarar gören ve risk taşıyan yapıların yıkımı ekiplerimiz tarafından gerçekleştirildi" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Bültenler