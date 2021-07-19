Depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı
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Depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı

Depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde 3,8 büyüklüğündeki depremde bazı bölümlerinde çatlaklar oluşan Yüreğil Camisi, geçici olarak ibadete kapatıldı.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde 3,8 büyüklüğündeki depremde bazı bölümlerinde çatlaklar oluşan Yüreğil Camisi, geçici olarak ibadete kapatıldı.

Kocasinan ilçesinde sabah 10.32'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle Kocasinan ilçesi Yüreğil Mahallesinde bulunan Yüreğil Camii hasar gördü. Cami ve şadırvanda çatlaklar oluşturken, minare de zarar gördü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cami geçici olarak ibadete kapatıldı. Caminin tadilat yapıldıktan sonra ibadete yeniden açılacağı bildirildi.


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Depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı
Depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı
Depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

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