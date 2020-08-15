Depremde hasar gören bina, yıkım sırasında çöktü ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında, Malatya'da hasar gören binaların yıkımı sürüyor.

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında, Malatya'da hasar gören binaların yıkımı sürüyor. Bugün yapılan yıkım çalışmalarında, 6 katlı apartmanın aniden çökmesi, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonrasında, Malatya'da tespit edilen ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Çöşnük Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi'nde 6 katlı apartmanın iş makineleriyle yıkımı sırasında, çökme meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, bina büyük gürültüyle çöktü. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA