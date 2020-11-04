Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar kayıtlarda
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Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar kayıtlarda

04.11.2020 10:39 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:51

İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istediği görüşmeler kayıtlara yansıdı.

İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istediği görüşmeler kayıtlara yansıdı.
Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası en fazla yoğunluğun yaşandığı noktalardan biri de 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü oldu.
Gerek yıkılan bina enkazının altında gerekse ağır hasarlı binada mahsur kalan İzmirliler, ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Depremin ardından telefonları kilitlenme aşamasına gelen merkez çalışanları, gelen ihbarları sağlık, itfaiye, polis ve jandarmaya ileterek vatandaşların sağ salim kurtarılması için yoğun çaba sarf etti.
Enkaz altında kalan ve yardım istemek amacıyla 112'yi arayan vatandaşlar ile görevliler arasındaki görüşmeler kayıtlara yansıdı.
AA muhabirinin ulaştığı ses kayıtlarından bazılarındaki diyaloglar şöyle:
"- Alo, Acil Çağrı Merkezi.
Biz göçük altında kaldık.
Tamam, sakin ol. Ben şimdi seni itfaiyeyle görüştüreceğim, sakın kapatma telefonunu, hatta bekle.
Burası 249/2 Sokak numara 8 Özkanlar Egemen Apartmanı.
Tamam, sakin ol lütfen. Kaç kişisiniz orada?
Annemle beraber 2. Aşağıda da kardeşim var. Bacağımı hissetmiyorum.
İtfaiye buyrun efendim. Siz bizi aramışsınız, ekipleri yönlendirdim. Durumunuz nedir?
20 dakikadır ayaklarımı hissetmiyorum.
Ekiplerim gelmek üzere. Şu an depremden dolayı birçok ev yıkıldı. Ulaşmaya çalışıyorlar.
Lütfen buraya ekipleriniz çabucak gelsin. Dayanamıyoruz lütfen.
Tamam efendim."
"- Çağrı Merkezi itfaiye buyrun.
Lütfen Adalet Mahallesi Cumhuriyet Sitesi. 3 tane bebeğim var, hepimiz göçük altındayız.
Hemen ekip yönlendireceğiz hanımefendi. Hangi sokak orası?
1593/4 Sokak. Cumhuriyet Sitesi. Ne olursunuz acele edin 1, 3, 4 ve 6 yaşlarında 4 bebeğim var. Salon tarafındayız.
İhbarınızı aldık, sakin olun. Ekipler geliyor. Bebeklerinizin size ihtiyacı var. Bebeklerinizin sağlık durumu nasıl?
Şu an konuşuyoruz, iyiler. Hiçbir şekilde hareket edemiyoruz.
Tamam. Sakin olun. Ekibim çok yakın, varmak üzere. Sizi kurtaracaklar.
Haber vermemi istediğiniz bir yakınınız var mı?
Evet, eşim.
Cep numarasını verme şansınız varsa ben bildireyim buradan.
0 505 016 .. .. Ertan.
Bir kişiye daha haber verir misiniz kızı bende?
Tamam söyleyin.
0 549 600 .. .. Şenay hanım.
Tamam, ben bildiriyorum. Geçmiş olsun."
"- Alo. 112'den arıyorum. Siz göçük altında mısınız?
Evet.
Senin yanında 2 kişi daha mı var, 3 kişi misiniz?
Evet.
Tamam. Onlar konuşabiliyorlar mı?
Evet.
Tamam, yakınsınız. Ne taraftasınız siz?
Bayraklı Ziraat Bankası yanı.
Tamam. Ziraat Bankası tarafında mısınız?
Evet.
Tamam. Ekipler orada, ben bilgi vereceğim şimdi."
"- Çağrı Merkezi itfaiye buyrun.
Evde kaldım. Kapının önüne portmanto devrildi, kapım açılmıyor, evde mahsur kaldım. Çocuğum da var, dışarı çıkamıyorum.
Hanımefendi, şu anda böyle baya vaka var. Binanızda çökme var mı?
Bilmiyorum, her yer yıkıldı. Binanın içi çok kötü diyorlar.
Hanımefendi adres neresi?
288/7 Sokak numara 3. Zeki Müren Parkının tam karşısı. Kapım kilitlendi çıkamıyoruz. Ne olur kurtarın.
Kaçıncı kattasınız siz?
3 kattayım.
Tamam hanımefendi."
"Çağrı Merkezi personeli, ilk büyük afet tecrübesi olmasına rağmen soğukkanlıydı"
İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tuncay Volkan Bayat, AA muhabirine, depremin ardından özellikle enkazdaki vatandaşlardan bazılarının, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istediklerini ve görevli personelin de bu çağrıları ilgili birimlere ilettiğini belirtti.
Kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasıyla olay yerlerine ekiplerin gönderildiğini ifade eden Bayat, sorumlusu olduğu İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin yaşadığı ilk büyük afet tecrübesi olmasına rağmen soğukkanlı bir şekilde vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını anlattı.
Bayat, "Saat 14.51 ila 15.01 arasında 1098 çağrı almışız. Gece 12.00'ye kadar vatandaşlarımızın duyarlılığı gözümü yaşarttı. Herkes cansiperane duyduğu sesi her şekilde 112'yi arayarak bildirdi. Biz de burada kurumlar arası koordinasyonu 112 üzerinden yaptık." diye konuştu.
112 Acil Çağrı Merkezlerinin kurulmasının isabetli bir karar olduğuna işaret eden Bayat, bu merkezlerin daha da kapsamlı hale gelerek halkın sorunlarının çözümüne katkı sunacağını söyledi.
Bayat, vatandaşlardan özellikle deprem gibi kriz anlarında gerçekten ihtiyacı olanları düşünerek gereksiz yere 112'yi meşgul etmemelerini istedi.
"Çağrı süresi 80 saniyeden fazla sürmedi"
Afet sırasında bir çağrıyı cevaplama ve sonlandırma arasındaki sürenin 80 saniyeden fazla sürmediğini kaydeden Bayat, çağrı alıcı personelin, vatandaşları sakinleştirdikten sonra gerekli bilgiyi alıp sahadaki ekiplere ilettiğini bildirdi.
Bayat, normal koşullarda vardiya sistemiyle çalıştıklarını ancak deprem gibi kriz anlarında personelin mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle görev yaptığını dile getirdi.
Merkezde 60 çağrı karşılama konsolu bulunduğuna dikkati çeken Bayat, "Bu noktada önemli olan vatandaşların çağrılarına hızlı ve etkin müdahale etmek. Deprem günü 20 çağrı alıcı ile 15 sağlık, 15 emniyet, 5 jandarma ve 5 itfaiyeden çağrı yönlendirici personel olmak üzere 60 konsol doluydu ve biz hizmete hazırdık." ifadesini kullandı.
Bayat, deprem anında herkes bulundukları kapalı alanları terk ederken 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin yerinden kalkmayarak hizmet vermeye devam ettiğini vurguladı.
Öte yandan, çağrı merkezinin kameralarının kaydettiği görüntülerde, personelin deprem anında kısa süreli panik yaşadığı ancak daha sonra çalışmaya devam ettiği görüldü.

Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar kayıtlarda
Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar kayıtlarda
Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar kayıtlarda
Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar kayıtlarda

Kaynak: Anadolu Ajansı

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