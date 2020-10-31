Depremde boğularak ölen Fatma teyze, Türkiye'de tsunamiden ölen ilk kişi oldu
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Depremde boğularak ölen Fatma teyze, Türkiye'de tsunamiden ölen ilk kişi oldu

31.10.2020 12:20 | Son Güncelleme: 31.10.2020 12:30
Depremde boğularak ölen Fatma teyze, Türkiye'de tsunamiden ölen ilk kişi oldu

İzmir'de dün meydana gelen 6,6'lık depremin merkez üssü Seferihisar'da, tsunamiye yakalanan 86 yaşındaki Fatma Erçetin boğularak can verdi. Türkiye'de tsunamiden dolayı gerçekleşen ilk ölüm vakası bu oldu.

Seferihisar'da depreme evde yakalanan Erçetin ve çocukları, sarsıntının sona ermesinin ardından dışarı çıktı. Yürüme zorluğu çektiği için Erçetin bir sandalyeye oturtulurken, çocukları ise diğer komşularına bakmak için bir sokak arkaya gitti. Bu sırada tsunami nedeniyle deniz sularının yükselmesiyle Erçetin, oturduğu sandalyeyle birlikte akıntıya kapıldı. Sürüklenen Erçetin, tesadüfen yakınları tarafından sudan çıkarıldı. Fatma Erçetin, vatandaşların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

SUDAN TORUNU ÇIKARDI

Erçetin'i sel sularından çıkaran kişinin, tesadüfen oradan geçen torunu Yaşar Erçetin olduğu ortaya çıktı. O anları anlatan Erçetin, "Ben arkadaşımla birlikte kaldırımda dururken babaannemi suların arasında gördüm. Hemen can havliyle suya girerek onu çıkarıp kaldırıma yatırdım. Baygın bir vaziyetteydi. Hemen ambulansı aradık ancak yollar kapalı olduğu için yetişemediler. Suyun içinde ilk olarak tanımamıştım ancak ceketini görünce durumu anladım. Deprem olduğu için onu dışarıya çıkarmıştık. Annem de komşulara bakmaya gelmişti. O sırada babaannem komşularıylaydı. İyi yürüyemediği için sulardan kaçamadı" dedi.

"SUYUN İÇİNDE BİRİNİN OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Erçetin'in sudan çıkarılmasına yardım eden Mustafa Keleş ise, "Depremden sonra insanlar deniz kenarına toplanmıştı. Sular yükselince yaşlılar oldukça zorlandı. Biz de burada bulunduğumuz için onlara yardım ettik. Ben otururken suyun içinde birinin olduğunu gördük. Hemen suya girerek çıkardık. Yollar kapalı olduğu için ambulans da giremedi ve teyzemizi kurtaramadık. Çok zor bir durumdu. Allah bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

TSUNAMİDEN İLK ÖLÜM

Sözcü'nün haberine göre; son 3 bin yılda Türkiye kıyılarında kayda geçen 90 tsunamiden biri dün deprem sonrası yaşandı. Kayıtlara göre son 150 yılda tsunamiden ilk ölüm de dün gerçekleşti.

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