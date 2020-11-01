Deprem sonrası İzmir'de son durum havadan görüntülendi
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Deprem sonrası İzmir'de son durum havadan görüntülendi

01.11.2020 18:27 | Son Güncelleme: 01.11.2020 19:35

Arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği İzmir'de şehrin son durumu havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde aynı karede bir çok binada kurtarma çalışmalarının olduğu gözükürken, çalışmalar nedeniyle şehirde trafik yoğunluğu oluştu.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem sonrası yıkılan Rıza Bey, Yağcıoğlu, Yılmaz Erbelek, Doğanlar, Emrah apartmanı ve Barış sitesi bloklarında arama kurtarma çalışmalar aralıksız devam ediyor.

SEVİNDİREN HABER DE GELİYOR

Zaman zaman çalışmalar enkaz altından gelebilecek yardım seslerini duyabilmek için kısa süreli durduruluyor. Enkaz altından bir yandan üzücü haberler gelirken bir yandan da sevindiren haberler geliyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bayraklı ilçesinde son durum havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Enkaza dönüşen apartmanların gözüktüğü görüntülerde arama kurtarma çalışmalarının vinçler ve iş makinaları ile devam ettiği görüldü. Ayrıca yıkılan apartmanların çevresinde çadırlar kurularak ev sahipleri ve yakınlarının kalması sağlanıyor.

TEHLİKELİ BİNALAR YIKILIYOR

Arama kurtarma çalışmaları nedeniyle şehrin bir çok yolu trafiğe kapatıldı. Kapatılan yollar nedeniyle oluşan trafik havadan görüntülendi. Arama kurtarma çalışmaları halen devam ederken bir yandan da yıkım tehlikesi olan binalar yıkılmaya başlanıyor.

Deprem sonrası İzmir'de son durum havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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