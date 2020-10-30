Deprem sırasında gelgit oluştu, tekneler sürüklendi

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından denizde gelgit oluştu. Bu sırada marinada demirli yelkenli tekneler, denize doğru sürüklendi.

Çevre illerde de hissedilen şiddetli depremin ardından denizde çekilme yaşandı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bölgede bulunan bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı.

20'YE YAKIN BİNADA YIKIM İHBARI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, 20 yakın binada yıkım ihbarı aldıklarını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı