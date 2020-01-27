27.01.2020 21:15 | Son Güncelleme: 27.01.2020 21:17

Vatandaşların malzeme getirmesi

Toplanan malzemeler

Ultraslan Elbistan temsilcisi Kubilay Yüce'nin konuşması

Yardımda bulunan vatandaşlardan Süleyman Canyurt'un konuşması Kahramanmaraş'tan deprem bölgesine yardım

KAHRAMANMARAŞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Kahramanmaraş'tan da bölgeye yardım eli uzanıyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Galatasaray taraftar grubu Ultraslan Şubesi, depremzedeler için "Dolabını bizimle paylaş" yardım kampanyası başlattı.

Kent meydanında stant açan taraftar grubu gönüllüleri, vatandaşlara çağrıda bulunarak depremzedelere ulaştırılmak üzere bebek bezi, mama, gıda malzemesi, kıyafet ve battaniye talebinde bulundu.

Vatandaşlar da evlerinde kullanmadıkları giysi ve battaniyelerle aldıkları gıda maddelerini yardım standına teslim etti.

Ultraslan Elbistan temsilcisi Kubilay Yüce, yaptığı açıklamada, depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için "Dolabını bizimle paylaş" kampanyası başlattıklarını söyledi.

Elbistanlı vatandaşların yardım çağrısına olumlu yanıt verdiğini belirten Yüce, kampanya kapsamındaki standın yarın saat 17.00'ye kadar açık kalacağını kaydetti.

Yüce, toplanan yardımların çarşamba günü Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlara teslim edilmek üzere yola çıkacağını belirtti.

Kaynak: AA

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