Deprem Araştırma Komisyonu'ndan Elazığlı depremzedelere ziyaret
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Deprem Araştırma Komisyonu'ndan Elazığlı depremzedelere ziyaret

12.03.2021 16:48 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:23
Deprem Araştırma Komisyonu'ndan Elazığlı depremzedelere ziyaret

Deprem Araştırma Komisyonu'ndan Elazığlı depremzedelere ziyaretELAZIĞ'da, 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere kente gelen TBMM Deprem Araştırma Komisyonu üyeleri, depremzedelerle bir araya geldi.

Deprem Araştırma Komisyonu'ndan Elazığlı depremzedelere ziyaret

ELAZIĞ'da, 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere kente gelen TBMM Deprem Araştırma Komisyonu üyeleri, depremzedelerle bir araya geldi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu başkanlığında 13 milletvekilinden oluşan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, Elazığ programının 2'nci gününde Sürsürü ve Abdullahpaşa mahallelerindeki kentsel dönüşüm alanlarını gezerek, incelemelerde bulundu. Heyet, daha sonra Aşağıdemirtaş geçici konaklama alanını da ziyaret edip, konteyner kentte kalanlarla görüşerek, talep ve sorunları dinledi.Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Recep Uncuoğlu, yaptıkları görüşmelerde depremzedelerin, yürütülen çalışmalardan memnun olduklarını belirttiklerini söyleyerek, "Sosyal donatıları, kat planları, inşaat kalitesi ve temelde zemin iyileştirmeleri ile çok güzel konutların yapıldığını, vatandaşımızın da bu konuda gerçekten memnuniyet yaşadığını görmüş olduk" dedi.

Deprem Araştırma Komisyonu'ndan Elazığlı depremzedelere ziyaret
Deprem Araştırma Komisyonu'ndan Elazığlı depremzedelere ziyaret
Deprem Araştırma Komisyonu'ndan Elazığlı depremzedelere ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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