Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Uncuoğlu, komisyon raporunu TBMM Başkanı Şentop'a sundu

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, komisyon raporunu TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu.

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, komisyon raporunu TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu.

Meclis Başkanı Şentop, TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi için Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı Recep Uncuoğlu ve komisyon üyelerini kabul etti.

Uncuoğlu, 522 sayfadan oluşan komisyon raporunu Şentop'a sundu.

Raporun dört bölümden oluştuğunu belirten Uncuoğlu, "Birinci bölüm Türkiye'nin depremselliği ile hukuki ve kurumsal yapılanması, ikinci bölüm deprem risk ve zararlarını azaltma çalışmaları, üçüncü bölüm deprem risk ve zararlarının azaltılmasına ilişkin öncelikler, dördüncü bölüm ise sonuç ve önerilerden oluşuyor." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta