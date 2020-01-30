6.8 şiddetindeki depreme spor salonunda yakalandı, sürünerek dışarı çıktı

30.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:57

Elazığ'ın Sivrice ilçe merkezli 6.8 büyüklüğündeki depreme Malatya Sivas Caddesindeki özel bir spor ve fitness salonunda yakalanan vatandaşlar, büyük panik yaşadı. Spor salonundaki güvenlik kameraları tarafından deprem anındaki panik saniye saniye görüntülendi.

SÜRÜNEREK KENDİSİNİ DIŞARI ATTI

Görüntülerde salonda spor yapan vatandaşların sarsıntının başlamasının ardından koşarak kendilerini dışarı atmaları ve kalabalık halde dışarı çıkmaları yer alıyor. Yaşanan deprem korkusunun anbean kaydedildiği görüntülere bir kadının yere düşmesi, sürünerek dışarı çıkması ve diğerlerinin ise bayanın üzerinden atlaması da yansıdı.

NE OLMUŞTU?

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremin ardından 41 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiş, 45 kişi enkazlardan sağ kurtarılmış ve bin 607 kişi yaralanarak hastanelere başvurmuştu.

Hastaneye başvuran yaralıların bin 540'ı taburcu edilirken, 11'i yoğun bakımda olmak üzere 67 kişinin tedavilerinin sürdüğü aktarıldı. Ayrıca açıklamada, 6.8'lik depremin ardından büyüklüğü 4'ün üzerinde 22 deprem meydana geldiği, toplam artçı sayısının ise bin 348 olduğu kaydedildi.

Depremin ardından bir çok yardım kampanyası düzenlenmiş, bölgeye destek olmak isteyen vatandaşlarımız hem nakit hem de çeşitli yardımlarla depremzedeleri yalnız bırakmamıştı.

Kaynak: İHA

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