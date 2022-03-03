Deposunda yangın çıktı, ekmek teknesinin küle dönmesini gözyaşları içerisinde izledi

Seyhan ilçesine bağlı Demetevleri Mahallesi'nde alınan bilgiye göre Suriye uyruklu Ahmet H.'in yaşadığı müstakil evin deposunda yangın çıktı.

GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

Yangını fark eden Ahmet H. durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Depo içerisinde bulunan 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile kağıt toplayarak geçimini sağlayan Ahmet H., ekmek teknesinin yanışını ve itfaiye ekiplerinin müdahalesini gözyaşları içerisinde izledi. İtfaiye kısa sürede yangını söndürürken elektrikli bisiklet ve depoda bulunan malzemeler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.