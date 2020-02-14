Depoda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Haberler » 3. Sayfa » Depoda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Haberler

Depoda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meyve kasalarının bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

14.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:39
Depoda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

'nin ilçesinde meyve kasalarının bulunduğu depoda çıkan yangın ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. Sefer Bahtiyar'a ait meyve kasası deposundan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu , polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri olaya müdahale etti. Polis ekipleri deponun yanında bulunan evden 2 kişiyi hızla tahliye etti. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 kişi ayakta tedavi ile müdahale edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığına bağlı Gümüşler ve Bahçelievler ekipleri, 6 araç 13 personel ile yangın yarım saat içerisinde söndürüldü.


Polis ekipleri depo ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler