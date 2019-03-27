Depo Yangınında Babadan Sonra Oğlu da Yaşamını Yitirdi

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde motor yağlarının olduğu depoda çıkan yangında Mesut Balande (45) yaşamını yitirirken, yaralanan 2 oğlundan Muhammet Balande (24) de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kartepe Köseköy Sanayi Sitesi'nde, geçen Cuma gece saatlerinde, motor yağlarının bulunduğu depoda yağların parlaması sonucu yangın çıktı. Depo ile yanındaki dükkanın küle döndüğü yangın itfaiyenin çabalarıyla söndürüldü. Yangında Mesut Balande yaşamını yitirirken, vücutlarında yanıklar bulunan oğulları Muhammet Balande ile Melik Balande (21) kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Muhammet Balande dün akşam saatlerinde tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi. Muhammet Balande bugün Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Teoman Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

- Körfezkocaeli

Kaynak: DHA