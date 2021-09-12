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Depo olarak kullanılan odadaki eşyalar küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Depo olarak kullanılan odadaki eşyalar küle döndü Gaziantep in islahiye ilçesinde üç Katlı bir binanın teras katında bulunan ve depo olarak kullanılan odada yangın çıktı.

Depo olarak kullanılan odadaki eşyalar küle döndü

GAZİANTEP - Gaziantep in islahiye ilçesinde üç Katlı bir binanın teras katında bulunan ve depo olarak kullanılan odada yangın çıktı. Odadı eşyalar küle dönerken, alevler binaya yayılmadan söndürüldü.

Yangın, İslahiye Fevziçakmak Mahallesi Talimhane caddesinde bulunan C.K.'ya ait 3 katlı binanın teras katında başladı. Elektirik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu müdahale edilen alevler tamamen söndürülürken binanın terasından yükselen dumanlar ise hem itfaiye ekiplerine hem de ekiplere yardımcı olan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Binanın terasından gökyüzüne yükselen dumanlar, mahalleliye ise korkulu anlar yaşattı. Depo olarak kullanılan odada başlayan alevler, ekiplerin zamanında müdahalesi ile yayılmadan söndürülürken, odadaki eşyalar ise tamamen kül oldu. Maddi hasara yol açan alevlerin kesin sebebinin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yürüttü.

Öte yandan Fevziçakmak Mahallesi'nde bir ay içerisinde ikinci kez yangın çıktığı ve ekipler tarafından söndürüldüğü öğrenildi.

Depo olarak kullanılan odadaki eşyalar küle döndü

Depo olarak kullanılan odadaki eşyalar küle döndü

Depo olarak kullanılan odadaki eşyalar küle döndü

Depo olarak kullanılan odadaki eşyalar küle döndü

Depo olarak kullanılan odadaki eşyalar küle döndü
İhlas Haber Ajansı / Bekir Şentürk - Son Dakika Haberleri
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