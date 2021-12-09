Denizsiz kentin sakinleri tekneden dönüştürülen "Ada Marina" isimli restorana kavuştu

SAMSUN (AA) - Samsun'dan yazın tırla Ağrı'ya getirilip bir dereye indirilerek onarılan 21 metre uzunluğundaki "Ada Marina" isimli tekne, restoran olarak hizmet vermeye başladı.

Ağrılı girişimciler Ömer Can Kaya ve ortağı Kenan Yılmaz'ın ağustos ayının ortalarında Samsun'dan tırla 3 günde kente getirerek vinç yardımıyla Taşlıçay Deresi'ne indirdiği tekne, bakım ve onarıma alındı.

Yaklaşık 4 ayda onarımı tamamlanarak restorana dönüştürülen, 21 metre uzunluğa ve 7 metre genişliğe sahip teknenin restoran olarak hizmete alınması için açılış programı düzenlendi.

İl protokolünün katılımıyla kurdele kesiminin ardından hizmet vermeye başlayan "Ada Marina" misafirlerini ağırlamaya başladı.

Girişimcilerden Ömer Can Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, denizi olmayan Ağrı'da farklı bir konsept ile restoran hizmeti verecekleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Tekneyi restorana dönüştürmenin zor iş olduğunu ve bunu başardıklarını belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde böyle bir örnek yoktu. Derenin yan tarafında bulunan, güzel bir yer olan Millet Bahçesi yakınına bu projeyi getirmek istedik. Samsun'dan getirdiğimizde de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştık ve restorana dönüştürdüğümüz için de ilgi halen devam ediyor. Kış olduğu için teknemizi tek kat olarak kullanıyoruz. Yaz aylarında teknenin üst katını da hizmete açacağız."

Ada Marina'nın müşteri kapasitesini artıracaklarına işaret eden Kaya, "Şimdilik yaklaşık 70 kişilik bir kapasitemiz var ama yazın bunu 150'ye çıkaracağız. Ada Marina hem Ağrı'nın hem de Doğu Anadolu'nun en sıra dışı restoranıdır. Teknenin her parçası tek tek kesildi ve takıldı. Bu hale getirilmesinde çok emek harcadık." diye konuştu.