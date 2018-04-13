Denizlili Romanlar Külliye'de Ağırlandı

Denizli Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ve ilçede yaşayan Roman vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Büyük Roman Buluşması"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Büyük Roman Buluşması"na Sarayköylü Roman vatandaşlar da katıldı. Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, AK Parti Sarayköy İlçe Başkanı Volkan Gezen ve ilçede yaşayan Roman vatandaşlar "Büyük Roman Buluşması"na katılmalarının hem kendileri için hemde Roman vatandaşlar için önemli olduğuna dikkat çekti.

Roman açılımından memnun olarak döndüğünü aktaran Mefayil Kayalar, "Cumhurbaşkanımızın konuşmalarında çok duygulandım. Çok güzel şeyler yaptığına eminim. Allah razı olsun. Törende Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Roman çocuklarını kucaklamasından dolayı da çok mutlu oldum" diye konuştu.

Roman vatandaşlarla birlikte Roman Büyük Buluşmasına katılan Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ise, "İlçemizin kültür yelpazesinin ve sosyal yaşamının en önemli motiflerinden bir tanesi olan Roman kardeşlerimizle birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Beştepe'de gerçekleştirilen Büyük Roman Buluşması'na katıldık. Roman Buluşması'nda yeri geldi tebessüm ettik, yeri geldi duygusal anlar yaşadık. Sevincin, nostaljinin vefanın Türkiye'nin güzel renklerini ve duygu dolu beraberliğini Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Büyük Roman Buluşması'nda hep birlikte yaşadık" dedi. - DENİZLİ