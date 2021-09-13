Denizlili gazeteci 40 yıllık kütüphane hayalini köyünde gerçekleştirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizlili gazeteci 40 yıllık kütüphane hayalini köyünde gerçekleştirdi

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Kültür Sanat
Denizlili gazeteci 40 yıllık kütüphane hayalini köyünde gerçekleştirdi

Denizli'nin Tavas ilçesinde doğup büyüyen gazeteci, yazar ve şair Ekrem Kaftan, köyüne yaptırdığı binayı 10 bin kitaplık koleksiyonu ile kütüphaneye çevirdi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde doğup büyüyen gazeteci, yazar ve şair Ekrem Kaftan, köyüne yaptırdığı binayı 10 bin kitaplık koleksiyonu ile kütüphaneye çevirdi.

Vakıf Mahallesi'ndeki ilkokulda eğitim hayatına başlayan, o dönem okumak istediği kitapları ilçede bulamadığı için köyüne kütüphane kurmak isteyen Kaftan, 2 yıl önce Anadolu Ajansından emekli olduktan sonra bu hayalini hayata geçirmek için çalışma başlattı.

Şimdiye kadar biriktirdiği yaklaşık 10 bin kitaplık koleksiyonu hemşehrilerinin hizmetine sunmak amacıyla bina yaptıran Kaftan, raf, masa ve çevre düzenlemesini de aldığı desteklerle tamamlayıp kütüphanesinin kapısını halka açtı.

Kaftan, AA muhabirine, ilçede bulup okuyamadığı kitapları üniversite eğitimi için gittiği İstanbul'da bulup okuma imkanı elde ettiğini ve ileride bir gün köyüne kütüphane kurmayı kafasına koyduğunu belirtti.

Köyün insanlarının, çocuklarının, gelecek nesillerinin, kuracağı kütüphanede kıyamete kadar okumaya devam etmesi düşüncesiyle bu işe giriştiğini anlatan Kaftan, şunları söyledi:

"Emekli olur olmaz köyüme, mevcut imkanlarımı kullanarak bir kütüphane binası inşa ettim. Yıllar boyunca edindiğim kitapları buraya taşıdık. Allah imkan verdi Bağcılar Belediye Başkanımız sevgili Lokman Çağırıcı bize ihtiyacımız olan rafları temin etti. Aynı şekilde Kahramankazan'ın öğretmen belediye başkanı Serhat Oğuz Bey de kütüphanemizin çevre düzenlemesi için gerekli olan taşları gönderdi. Yine Dışişleri Bakanlığında çalışan genç kardeşimiz Cahit Tuz Bey de çevre düzenlemesinin yapılmasında maddi olarak katkıda bulundu. Birçok gönüllü de maddi imkanlarıyla destek verdi. İsimlerinin açıklanmasını istemediler ancak katkıda bulunanların kıyamete kadar bilinmesi için isimlerini buraya levha olarak koyacağız."

Kaftan, kütüphanenin sadece Tavas'a, Denizli'ye değil herkese hitap edeceğini kaydetti.

Kütüphaneyi okuyucuların hizmetine sunduğu için mutlu olduğunu dile getiren Kaftan, "Artık kitaplarımız raflarındaki yerini aldı, 40 yıllık hayalimiz elhamdülillah gerçek oldu. Okuyucumuzun kitapla daha kolay buluşması gayesiyle şöyle bir hizmeti de sunuyoruz. Belli bir zaman diliminde okuyup geri getirmek şartıyla 'al götür, oku getir' kampanyası da yapıyoruz." diye konuştu.

Kütüphanenin müdavimlerinden Hüseyin Oytun da Ekrem Kaftan'ın köyünde kurduğu kütüphanenin kendisi için çok faydalı olduğunu belirtti.

Köyde kütüphane olmasının gençler için çok önemli olduğuna dikkati çeken Oytun, "Bu tür gayretler sayesinde çok önemli sonuçlara ulaşabiliriz. Kütüphanenin çevreye büyük katkısının olacağına inanıyorum." diye konuştu.

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Tanju Özcan Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Müge Anlı Mehmet Erdem Yıldız Tilbe
Spor Fatih Terim Cristiano Okan Buruk Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Turgut Özal Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Denizlili gazeteci 40 yıllık kütüphane hayalini köyünde gerçekleştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 11:36:22. #1.11#