Denizlili Çocuklar Topaç Çevirdi

Merkezefendi Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Topaç Şenliği düzenlendi.

Merkezefendi Belediyesi, geleneksel oyunların yaşatılması için 23 Nisan etkinlikleri kapsamında şenlikle çocukları topaçla tanıştırdı.

Yenişehir Mahallesi'nde düzenlenen Topaç Şenliği'nde, Karaman M Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü Hediyelik Eşya ve Ahşap Oyuncak Atölyesinde el işçiliği ile yaptırılan 5 bin ahşap topaç çocuklara hediye edildi.

Şenlikte çocuklar, bir çoğu şenlik sayesinde tanıdığı topaçla oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı 23 Nisan tarihinin Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Merkezefendi ilçesi bir çocuk şehridir. İlçemizdeki anaokullarımızda, ilkokullarımızda, ortaokullarımızda, liselerimizde toplam 60 bin öğrencimiz var. Sadece çocuklarımızı bir yere toplasak Türkiye'deki birçok ilçeden daha büyüğüz. Merkezefendi'de çocuklar ve gençler her zaman bir numara, her zaman en öncelikli konumuzdur."

Geleneksel oyunların önemine de değinen Subaşıoğlu, "Bizler için geleneğimizi yaşatmak çok önemli. İnşallah Merkezefendi'nin geleceği, bugün burada gördüğümüz bu coşku ve çocuklarımızın katılımıyla çok daha parlak olacak." dedi.

Midilli atlarla turların düzenlendiği ilüzyon gösterileninin de sunulduğu şenlik programında, 23 Nisan Çocuk Tenis Turnuvasını kazanan çocuklara da madalyaları ve hediyeleri verildi.