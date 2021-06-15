Denizli'ye uyuşturucu getiren ayrı, satmaya çalışanlar ayrı yakalandı: 45 gözaltı
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Denizli'ye uyuşturucu getiren ayrı, satmaya çalışanlar ayrı yakalandı: 45 gözaltı

Denizli'ye uyuşturucu getiren ayrı, satmaya çalışanlar ayrı yakalandı: 45 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de kente uyuşturucu madde sokmak üzere olan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi.

Denizli'de kente uyuşturucu madde sokmak üzere olan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 45 şüphelinin yanı sırada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri zehir tacirlerine yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar kapsamında kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan 2 ayrı otobüs Denizli girişinde takibe alındı. Daha sonra düzenlenen operasyonla durdurulan otobüslerdeki 2 şüpheliye ait eşyalarda yapılan aramalarda uyuşturucu madde yakalanırken 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Yine Denizli'ye otomobil ile uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan otomobil kent girişinde durduruldu. Narkotik madde arama köpeği Jibby'in torpido kısmına gizlenmiş uyuşturucu maddeye tepki vermesi üzerine kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar kapsamında 37 şüpheli gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 22'si tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 480 gram metafetamin, 3 bin 100 kullanımlık kannabinoid, 3 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve Çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. - DENİZLİ

Denizli'ye uyuşturucu getiren ayrı, satmaya çalışanlar ayrı yakalandı: 45 gözaltı
Denizli'ye uyuşturucu getiren ayrı, satmaya çalışanlar ayrı yakalandı: 45 gözaltı
Denizli'ye uyuşturucu getiren ayrı, satmaya çalışanlar ayrı yakalandı: 45 gözaltı
Denizli'ye uyuşturucu getiren ayrı, satmaya çalışanlar ayrı yakalandı: 45 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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