Denizli ve Manisa'daki marketlerde "KDV indirimi" denetlendi

DENİZLİ (AA) - Denizli ve Manisa'daki Ticaret İl Müdürlüklerine bağlı ekipler, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi kararının market fiyatlarına yansıyıp yansıtılmadığını kontrol etti.

Denizli İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki 10 marketi denetledi.

Marketlerde ortalama 40 kalem ürünü inceleyen ekipler, etiketlerde yer alan tarih ve KDV oranlarını inceledi. Ekipler, ürünleri eski fiyatlarıyla da karşılaştırdı.

Denetim yapılan marketlerde KDV indiriminin etiketlere yansıdığı görülürken denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Manisa'da da Ticaret İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, çok sayıda perakende satış noktasında denetim yaptı.

Ürünlerin fiyat etiketlerini ve yazar kasa fişlerini kontrol eden ekiplerin, denetimlere devam edeceği bildirildi.