Denizli Valisi Karahan, Görevine Başladı

Valiler Kararnamesi ile Denizli Valiliğine atanan Vali Hasan Karahan, görevine başladı.



Valilik önünde Vali Yardımcısı Rifat Ata, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yıldız, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, daire müdürleri, valilik çalışanları tarafından karşılanan Vali Karahan'a çiçek takdim edildi.



Polis mangasını selamlayan Karahan, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Denizli'ye atanmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.



Denizli Valiliğine atanması nedeniyle kendisini onurlandıranlara teşekkür eden Karahan, "Denizli gibi çalışkan bir şehre gelmekten dolayı mutluyum. Kente en iyi hizmeti edebilmek için var gücümüzle çalışacağız. Şehrimiz için hayırlı olsun. Denizli kendini ispatlamış bir şehir. Biz de kalkınmış bir Denizli için koşturacağız." diye konuştu.



Vali Karahan, daha sonra kurum müdürleri ile tanışma toplantısı gerçekleştirdi.