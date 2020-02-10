: Denizli toki konutları için kura heyecanı

10.02.2020 18:01 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:06

TOKİ konutları için kura heyecanı

TOPLU Konut İdaresi'nce (TOKİ) Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaptırılan 933 konutun kuraları çekildi. Kura çekiminde ev sahibi olduğunu duyanlar, gözyaşlarını tutamayıp sevinçlerini yakınlarına sarılarak paylaştı.

TOKİ tarafından Merkezefendi ilçesinde Kayaköy Mahallesi'nde yaptırılan 933 konutun hak sahibi, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kura çekimine, konut sahibi olmak için başvuranlar yoğun ilgi gösterdi. Projeye 2 bin 249 geçerli başvuru gerçekleşirken, konutların 872'si '2+1', 61'i ise '3+1' olarak satışa sunuldu. Kura çekimi sırasında ismi okunan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Vatandaşlar yaşadıkları mutluluğu yakınlarıyla paylaştı. Bazı vatandaşlar da sevinç gözyaşı döktü.

Kurada ev sahibi olmaya hak kazananlardan bedensel engelli 41 yaşındaki Yeliz Sarı, "Çok mutluyum. 'Çıkmaz' diye düşünüyordum ama çıktı. İsmim okununca çok heyecanlandım. Şaşırdım, sevincimi babamla paylaştım. Allah devletimizden razı olsun" dedi. Engelli kategorisinde ev sahibi olmanın sevincini yaşayan Nevzat Özbaş, kurada şansın kendisine güldüğünü, TOKİ'nin yaptığı konutlardan birisine sahip olacağı için mutlu olduğunu belirtti. Tekstil işçisi Halil Sevim ise, "Bana da ev çıktığı için çok mutluyum. Heyecandan konuşmakta zorlanıyorum. Başvuru yaparken de umutluydum. Evlilik hazırlığı yapıyordum. Bana da bir düğün hediyesi oldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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