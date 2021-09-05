Denizli Pati Festivali'nde köpekler sokak hayvanları için yarıştı
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Denizli Pati Festivali'nde köpekler sokak hayvanları için yarıştı

Denizli Pati Festivali'nde köpekler sokak hayvanları için yarıştı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Kültür Sanat

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Denizli Pati Festivali yapıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Denizli Pati Festivali yapıldı.

Pamukkale Belediyesi ve Sempati Hayvanları Koruma Derneği iş birliğiyle Kınıklı Mahallesi'nde düzenlenen festivale hayvan dostları, köpekleriyle katıldı.

Sokak hayvanlarının tedavisine ve mama ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kurulan stantlarda köpekler için çeşitli ürünler satışa sunuldu. Çocuklar, ilginç kostümleriyle dikkati çeken köpeklerle ilgilendi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, festivalde yaptığı konuşmada, etkinliği hazırlayan Pamukkale Belediyesi ve Sempati Hayvanları Koruma Derneği ile katılım sağlayan hayvanseverlere teşekkür etti.

Sokak hayvanları başta olmak üzere diğer tüm canlara destek olmak, sahip çıkmak, ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz seferber olduklarını belirten Zolan, "Sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezinde ekip ve ekipmanlarımızla, tabii ki ihtiyaç olmasın, ihtiyaç olduğunda her zaman bu dostlarımıza, tüm canlara destek olmak için gayret sarf ediyoruz." dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de bu etkinliği her yıl yapmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Sadece biz insanların değil, sokak canlarımızla, aynı zamanda evimizde misafir olan canlarımızın sosyalleşmesi için toplandık. Bu konuda elimizden gelen desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

Sempati Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nazlı Yılmaz ise kurulan stantlardan elde edilen gelirin, sokak hayvanları için kullanılacağını bildirdi.

Köpek eğitmeni Asım Sarıçiftçi'nin alanıyla ilgili bilgi verdiği etkinlikte, köpekler ilginç kostümleriyle yarıştı. Pet stil, yumurta ile yürüme ve mamayı yemeden sahibine koşma yarışmalarında köpeklerin podyumdaki mücadelesi, eğlenceli dakikalar yaşattı.

Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu en yüksek puanı alan köpekler, mama ile ödüllendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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