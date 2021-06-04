DENİZLİ OYUNDA KANDIRDIĞI KIZ ÇOCUĞUNU KAÇIRDIĞI İDDİASIYLA GÖZALTINDA

DENİZLİ'de, online oyunda tanıştığı ve Kayseri'de yaşayan 16 yaşındaki kız çocuğu G.K.'yı kandırıp kaçırdığı öne sürülen 35 yaşındaki A.C. jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DENİZLİ'de, online oyunda tanıştığı ve Kayseri'de yaşayan 16 yaşındaki kız çocuğu G.K.'yı kandırıp kaçırdığı öne sürülen 35 yaşındaki A.C. jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının yanında bulunan G.K. ise ailesine teslim edildi.

Denizli'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası 35 yaşındaki A.C., internet üzerinden oynanan oyunda tanıştığı 16 yaşındaki G.K.'yı kandırarak 3 gün önce Kayseri'den Denizli'ye getirdi. Ailenin kayıp ihbarında bulunması üzerine Kayseri İl Jandarma Komutanlığı G.K.'yı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan incelemenin ardından G.K.'nın, A.C.'nin yanında olduğu tespit edildi. Şüphelinin Pamukkale ilçesinde kaldığı evi belirleyen jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda A.C., yakalanarak gözaltına alındı. A.C. ile aynı evde bulunan G.K. ailesine teslim edildi. Zanlı A.C.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı