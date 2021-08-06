Denizli'nin kayıp kızları bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'nin kayıp kızları bulundu

Denizli'nin kayıp kızları bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de kayıp olarak aranan Aleyna Altıner ve Nadire Tanrıkulu isimli genç kızlardan birisi arkadaşının evinde, diğer ise arkadaşlarıyla bir kafede bulundu.

Denizli'de kayıp olarak aranan Aleyna Altıner ve Nadire Tanrıkulu isimli genç kızlardan birisi arkadaşının evinde, diğer ise arkadaşlarıyla bir kafede bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karahayit Mahallesindeki evinden geçtiğimiz günlerde ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Aleyna Altıner akşam saatlerinde bir kafede arkadaşlarıyla oturduğu sırada güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler genç kızı götürmek istediğinde ise kendilerine zorluk çıkardığı öğrenildi.

Bir diğer sevindirici haber ise yine Çivril ilçesine bağlı Irgıllı Mahallesindeki evinden ailesine bilgi vermeden ayrılan ve kent merkezine geldiği düşünülen geç kız arkadaşının evinde ortaya çıktı. Kız arkadaşının yanına gelen 18 yaşındaki Nadire Tanrıkulu, arkadaşının annesinin Tanrıkulu'nun kayıp olarak arandığını öğrendiği anda ailesine ulaştı. Aileye kızlarının yanlarında ve durumunun iyi olduğu belirti. Ailesine haber vermenden ayrılan Nadire Tanrıkulu'nun ise hem çalışmak hem de üniversite sınavlarına hazırlanmak için böyle bir yol izlediği öğrenildi. - DENİZLİ

Denizli'nin kayıp kızları bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Öfkeli damat, ailevi sorunlarının nedeni olarak gördüğü kayınvalidesini öldürdü
Öfkeli damat, ailevi sorunlarının nedeni olarak gördüğü kayınvalidesini öldürdü
'Arkadaşıma gidiyorum' diyerek evden çıkan genç kızdan 15 gündür haber alınamıyor
"Arkadaşıma gidiyorum" diyerek evden çıkan genç kızdan 15 gündür haber alınamıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Onur Akay Cem Yılmaz Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Eda Erdem Burak Elmas Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizli'nin kayıp kızları bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 12:37:19. #1.15#

title