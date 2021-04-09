Denizli'nin 'Kaplumbağa terbiyecisi' su kaplumbağalarını yalnız bırakmıyor
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Denizli'nin 'Kaplumbağa terbiyecisi' su kaplumbağalarını yalnız bırakmıyor

İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ - Haberler | Yerel

Denizli'nin 'Kaplumbağa terbiyecisi' su kaplumbağalarını yalnız bırakmıyor -Honaz ilçesindeki su kaplumbağalarını haftada 2 kez besliyor Denizli'nin Honaz ilçesinde yaşayan, arkadaşları tarafından "Kaplumbağa terbiyecisi" olarak anılan Adem Erdoğan, 2 yıldan bu yana haftada 2 gün Kaklık...

Denizli'nin 'Kaplumbağa terbiyecisi' su kaplumbağalarını yalnız bırakmıyor

-Honaz ilçesindeki su kaplumbağalarını haftada 2 kez besliyor

DENİZLİ - Denizli'nin Honaz ilçesinde yaşayan, arkadaşları tarafından "Kaplumbağa terbiyecisi" olarak anılan Adem Erdoğan, 2 yıldan bu yana haftada 2 gün Kaklık Mağarası yanı başında bulunan süs havuzundaki yüze yakın su kaplumbağasını besliyor.

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesinde yaşayan 52 yaşındaki Adem Erdoğan, yer altı Pamukkale'si olarak bilinen, Kaklık Mağarası giriş kapısı karşısındaki süs havuzunda bulunan yaklaşık 100 su kaplumbağasının beslemesini yapıyor. İki yıldan bu yana, haftada iki gün Kaklık Mağarasına gelen Erdoğan, yanında getirdiği ekmeklerle kaplumbağaları besliyor. İçerisinde beyaz cennet Pamukkale'deki travertenleri barındıran, kükürtlü şifalı suyuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kaklık Mağarasındaki su kaplumbağalarını iki yıldan bu yana beslediğini bundan da mutluluk duyduğunu anlatan Erdoğan; "Kimleri evinde bahçesinde kedi köpek besliyor, bende su kaplumbağalarını besliyorum. İki yıldan bu yana Kaklık tan haftada iki gün mağaraya gelip, kaplumbağaları ekmekle besliyorum. Bana çok alıştılar" diye konuştu.

"Kedi ve köpekte beslenir ama diğer hayvanları da aç bırakmamak lazım"

Evdeki bayat ekmeklerle kaplumbağaları beslediğini belirten Erdoğan, "Hayvanları seviyorum, besliyorum, iki güne bir evde ne kadar bayat ekmek varsa gelip besliyorum. Umarım ki bunu görünce hayvanları sevmeyen arkadaşlar da inşallah sever. İki yıldır, haftada 2 gün ekmekleri alıyorum, kaplumbağaları besliyorum. Kaplumbağalar, inşalara alışık olduğu için geliyorlar. Beslediğim için bana daha çok alışıklar gördüler mi hemen geliyorlar. Yüzlerce kaplumbağa var, bazıları evde kedi köpek besliyor bende bunları besliyorum. Ben bunları gördükçe mutlu oluyorum. Kedi ve köpekte beslenir ama diğer hayvanları da aç bırakmamak lazım" dedi.

Denizli'nin 'Kaplumbağa terbiyecisi' su kaplumbağalarını yalnız bırakmıyor
Denizli'nin 'Kaplumbağa terbiyecisi' su kaplumbağalarını yalnız bırakmıyor
Denizli'nin 'Kaplumbağa terbiyecisi' su kaplumbağalarını yalnız bırakmıyor
Denizli'nin 'Kaplumbağa terbiyecisi' su kaplumbağalarını yalnız bırakmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 21:14:21. #1.14#
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