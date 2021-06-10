Denizli'nin ilçeleri sağanağa teslim oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'nin ilçeleri sağanağa teslim oldu

İhlas Haber Ajansı / Hasan Durna - Haberler | Güncel

Denizli'nin ilçeleri sağanağa teslim oldu Denizli'den günlerdir beklenen yağış ilçelerde sel ve su baskınlarına neden oldu.

Denizli'nin ilçeleri sağanağa teslim oldu

DENİZLİ - Denizli'den günlerdir beklenen yağış ilçelerde sel ve su baskınlarına neden oldu. Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan mahallesinde yağmur yağışı yerine dolu yağışına bıraktı. Toprak dolu yağışı nedeniyle beyaza kaplandı.

Denizli'de beklenen yağmur yağışı Serinhisar ve Tavas ilçelerinde sel ve su baskınlarına neden oldu. Öğle saatlerinde başlayan yağmur yağışı şiddetini arttırarak devam etti. Serinhisar ilçesinin ardından Tavas ilçesi ve ilçeye bağlı Karahisar Mahallesi'nde sel ve su baskınlarına neden oldu. Bölgede yaklaşık iki saat süren sağanak yağmur yağışı, aralıklarla devam ediyor. Yağış nedeniyle ilçe yollarında ve mahalle yollarında trafik kontrollü sağlanıyor.

Denizli'nin ilçeleri sağanağa teslim oldu
Denizli'nin ilçeleri sağanağa teslim oldu
Denizli'nin ilçeleri sağanağa teslim oldu
Denizli'nin ilçeleri sağanağa teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Durna

Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar (2)
Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Fuat Oktay Özgür Özel Mehmet Muş Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Sarp Akkaya Fatma Turgut
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizli'nin ilçeleri sağanağa teslim oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 20:58:16. #1.15#

title