Denizli Müftülüğünden Kızılay'a destek
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Denizli Müftülüğünden Kızılay'a destek

21.11.2020 09:16 | Son Güncelleme: 21.11.2020 09:20
Denizli Müftülüğünden Kızılay'a destek

Denizli İl Müftülüğü, Türk Kızılayı Denizli Şubesine destek olarak kan bağışı kampanyası düzenledi.

Denizli İl Müftülüğü, Türk Kızılayı Denizli Şubesine destek olarak kan bağışı kampanyası düzenledi.

Türk Kızılayı; korona virüsle salgını süresince kan stoklarında yaşanan azalmalar nedeni ile sık sık çağrıya çıkarak kan bağışına davet ediyor. Bu davete Denizli İl Müftülüğü, kayıtsız kalmadı ve kan bağışı kampanyası düzenledi.

Türk Kızılayı Denizli Şubesi Başkanı Adem Salih Deniz, "Hayat kurtarmak bizim kanımızda var" sloganı ile kampanya başlatan Denizli İl Müftülüğüne teşekkür ederek, "Salgın nedeni ile kan stoklarımızdaki kritik seviye devam ediyor. Bizlere destek veren İl Müftülüğümüze teşekkür ediyoruz. Kan acil değil, her zaman ihtiyaçtır. Ülkemizdeki Kovid-19 salgını sebebi ile vatandaşlarımız kan verme konusunda çekince yaşayabilirler. Ancak Kızılay kan merkezlerinde sosyal mesafe kuralına uyarak, hijyenik bir ortamda, vatandaşlarımız kan bağışında bulunabilirler. Denizli halkını bu süreçte bizleri yalnız bırakmamalarını rica ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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