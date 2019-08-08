Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı (2)

08.08.2019 17:07

DAZKIRI'DA 2 KİŞİ YARALANDI

Denizli'de meydana gelen 6,0 büyüklüğünde deprem, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Kızılören köyünde de şiddetli hissedildi. Deprem nedeniyle köydeki birçok evde hasar oluştu. Evlerin duvarları ve çatılarında uçma ve göçükler meydana gelirken, deprem sırasında panikleyen 2 kişi düşerek hafif yaralandı. Dazkırı Kaymakamı Mesut Coşkun ve berberindeki heyet, köye giderek hasar gören binalarda incelemelerde bulunurken, vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti. Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR'DA KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Denizli'de meydana gelen depremin ardından, Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü'nde (AFAD) kriz masası oluşturuldu. Vali vekili Mehmet Boztepe başkanlığında yapılan toplantıda AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, Dazkırı, Evciler, Dinar ilçelerinde de hissedilen depremle ilgili bilgiler verdi. İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Dr. Gülsüm Doğan'ın da hazır bulunduğu toplantıda bölgede yapılacak çalışmalar ele alındı. AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

'BAZI EVLERİMİZDE HASARLAR OLUŞTU'

Toplantının ardından Vali vekili Mehmet Boztepe, gazetecilere açıklamada bulundu. Dazkırı'nın Kızılören köyünde bacanın yıkılması nedeniyle 2 kişinin yaralandığını söyleyen Boztepe, "Afyonkarahisar'ımızda da Dinar ile Dazkırı ilçeleri başta olmak üzere bölgedeki çok sayıdaki yerleşim yerinde de hissedildi. Dazkırı ilçemize bağlı Kızılören köyümüzdeki bazı ilçelerimizdeki bazı evlerimizde hasarlar oluşmuş durumda. Şu ana kadar ciddi anlamda yıkılan ev olduğu konusunda kaymakamlıklarımıza bilgi gelmedi. Bölgedeki tüm kaymakamlarımızla görüştük ve hepsi şu anda sahada. Tek tek bölgedeki tüm köylerimizi takip ediyorlar. İki vatandaşımızda evlerin bacalarının yıkılmasından kaynaklı hafif yaralanmalar söz konusu. Onun dışında Afyonkarahisar'da ciddi can ve mal kaybı yaşanmadığı görülüyor" dedi.

BÜTÜN EKİPLER SAHADA

Boztepe, bölgedeki sağlıklı bilgilerin alınması açısından da AFAD, jandarma, emniyet ve karayolları personelinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Kötü bir haber almadan bu süreci atlatacaklarını ümit ettiklerini belirten Boztepe, açıklamanın ardından Dazkırı ilçesine hareket etti.

12 KİŞİLİK EKİP İLK ETAPTA YOLA ÇIKTI

Denizli'nin Bozkurt ilçesine ilk etapta 12 kişilik ekip gönderdiklerini vurgulayan AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan da şunları söyledi:

"Şu anda köpekli timlerimiz ve 2 ekibimiz Dinar ve Dazkırı'da. Ayrıca ekiplerimizi Denizli tarafına intikal ettiriyoruz. Öncelikli olarak ilk baştan itibaren 12 kişilik ekibimiz Denizli'nin Bozkurt ilçesine intikal etti."

BURDUR'DA MAKÜ BİNASINDA HAFİF HASAR

Denizli depremi nedeniyle Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi'ndeki binaların duvarlarında hafif çatlaklara ve sıva dökülmeleri meydana geldi. Deprem sırasında binada bulunan personelin panikle dışarı çıkma çabaları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Satılmış AKKAŞ- Mesut MADAN/AFYONKARAHİSAR- BURDUR,

Kaynak: DHA