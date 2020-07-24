Denizli içme suyu arıtma tesisinde çalışmalar aralıksız devam ediyor
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Denizli içme suyu arıtma tesisinde çalışmalar aralıksız devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine...

Denizli içme suyu arıtma tesisinde çalışmalar aralıksız devam ediyor
24.07.2020 09:48 | Son Güncelleme: 24.07.2020 09:52

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı açıklamada; "Denizli içme suyu arıtma tesisi projesi ile Denizli ili Honaz ilçesi, Kaklık, Menteşe, Dereçiftlik, Aşağıdere, Karateke, Emirazizli, Ovacık, Gürleyik, Kocabaş, Kızılyer, Salihağa, Ahmetli, Üzerlik, Tosunlar, Sığma, Şamlı ve Mahmutlu Mahalleleri olmak üzere toplam 19 adet yerleşim yerinin 2050 yılına kadar içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını 2017 yılında işletmeye alınan Akbaş Barajı ve Pınarbaşı Kaynaklarından karşılanacaktır. Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisinin günlük arıtma kapasitesi 100 bin metreküp olup, tesis ile Denizli ilimize menba kalitesinde içme ve kullanma suyu verilecektir. Arıtma tesisi işimizde; idari binanın beton imalatları, ozan jeneratör binasının temel ve betonarmesi, çevre duvarı ve ENH imalatı tamamlanmıştır. Giriş havalandırma binası, hızlı kum filtre binası ve filtre geri yıkama suyu kazanım tankı perde betonları dökülmektedir. Hızlı yavaş karıştırıcı yapısının temel kazısı tamamlanmış olup, beton imalatlarına başlanmıştır. İçme suyu arıtma tesisinde çalışmalar aralıksız devam etmektedir" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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