Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi ile şehre memba kalitesinde su verilecek Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi ile kente memba kalitesinde içme ve kullanma suyu verileceği bildirildi.

Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi ile kente memba kalitesinde içme ve kullanma suyu verileceği bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi ile, Honaz ilçesi, Kaklık, Menteşe, Dereçiftlik, Aşağıdere, Karateke, Emirazizli, Ovacık, Gürleyik, Kocabaş, Kızılyer, Salihağa, Ahmetli, Üzerlik, Tosunlar, Sığma, Şamlı ve Mahmutlu mahalleleri olmak üzere toplam 19 adet yerleşim yerinin 2050 yılına kadar içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının 2017 yılında işletmeye alınan Akbaş Barajı ve Pınarbaşı kaynaklarından karşılanacağını kaydetti.

Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin günlük arıtma kapasitesinin 100 bin metreküp olduğunu bildiren Kaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tesis ile Denizli ilimize memba kalitesinde içme ve kullanma suyu verilecektir. Arıtma tesisi işimizde idari binanın beton imalatları, ozan jeneratör binasının temel ve betonarmesi, çevre duvarı ve ENH imalatı tamamlanmıştır. Giriş havalandırma binası, hızlı kum filtre binası ve filtre geri yıkama suyu kazanım tankı perde betonları dökülmektedir. Hızlı yavaş karıştırıcı yapısının temel kazısı tamamlanmış olup, beton imalatlarına başlanmıştır. İçme suyu arıtma tesisinde çalışmalar aralıksız devam etmektedir."

Kaynak: AA