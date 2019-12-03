Denizli hayali gerçekleşen engelli, yamaç paraşütüyle uçtu

03.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:26

Hayali gerçekleşen engelli, yamaç paraşütüyle uçtu

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 10 yaşındayken yakalandığı kas hastalığı nedeniyle yürüme yetisini kaybeden ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan 27 yaşındaki Hediye Işık'ın en büyük hayali gerçekleşti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Pamukkale'deki beyaz travertenler üzerinde yamaç paraşütüne binerek pilotla tandem uçuşu yapan Işık, hayalinin gerçekleştiğini, havada özgürlüğü hissettiğini belirtti.

Merkezefendi'de iki çocuk sahibi Saadettin-Aysel Işık çiftinin ilk çocuğu olan 27 yaşındaki Hediye Işık, 10 yaşındayken kas hastalıklarından biri olan Friedreich ataksisi sendromuna yakalandı. Zamanla yürüme sorunu artan Işık, 18 yaşına geldiğinde, yürüme yetisini tamamen kaybederek tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Engelli Işık, akülü tekerlekli sandalyede ailesinin desteğiyle yaşamına devam etmeye çalışıyor. Hastalığının kesin bir tedavisi olmayan Işık, eğitimi ve fizyoterapisi için Merkezefendi Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Akademisi'ne gidiyor. Kendisi gibi engellilerle zaman geçiren Işık, akademide fizyoterapi görüyor.

HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Hediye Işık, bir süre önce Pamukkale'ye ailesi tarafından götürüldüğünde, havada gördüğü yamaç paraşütüyle uçmayı hayal etti. Daha sonra bu hayalini, Engelsiz Yaşam Akademisindeki yöneticilere iletti. Işık'ın isteğini gerçekleştirmek için kollar sıvandı. Bir minibüsle Pamukkale'deki yamaç paraşütü pilotlarının atlayış yaptığı Dinamit tepesine götürülen Hediye Işık, büyük heyecan yaşadı. Yamaç paraşütü pilotu Mustafa Şimşek, Işık'ı tandem için paraşüte güvenli şekilde bağladı. Işık, Dinamit tepesinden pilotla birlikte yamaç paraşütüyle atlayış yaparak özgürlüğe uçtu. Yaklaşık 15 dakika havada süzülüp, Pamukkale'nin dünyaca ünlü beyaz travertenlerini hayatında ilk kez havadan görme fırsatı bulan Işık'ın hayali gerçekleşmiş oldu.

'UÇARKEN ÖZGÜR OLDUĞUMU HİSSETTİM'

Uçmadan önce hayattaki en büyük hayalinin gerçekleşeceğini belirten engelli Hediye Işık, Çok heyecanlıyım, en büyük hayalim uçmaktı, hayallerimden birini gerçekleştiriyorum. Buradan engellilerde sesleniyorum hiçbir şey yapamayacaklarını düşünmesinler, sevgiyle her şey oluyor dedi. Pamukkale'yi havadan görme fırsatı bulan Işık, yere indikten sonra da Çok güzel bir duyguydu. Hayatımda ilk kez uçarken özgür olduğumu hissettim. Yürüyemiyorum ama bugün uçabildim. Benim için bu paha biçilemez, anlatmak çok zor diye konuştu.

Yamaç paraşütü pilotu Mustafa Şimşek ise, Uzun yıllardır bu sporu yapıyorum. Ancak benim için bu an en özel ve anlamlı uçuşlardan biri. Hediye'nin hayalini gerçekleştirdiğimiz için mutluyum dedi.

Kaynak: DHA