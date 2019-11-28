Denizli Fashion Week etkinlikleri

28.11.2019 18:54 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:46

Denizli'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Denizli Fashion Week'te (DFW) ev ve plaj giyimi üreticisi firmalar son koleksiyonlarını tanıttı.

Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) tarafından organize edilen ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ve Babadağlı Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) tarafından desteklenen DFW 2019, Nihat Zeybekci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

DETGİS Başkanı Mustafa Koltuksuz, burada yaptığı konuşmada, en mutlu anlarını yaşadığını belirterek, bu yıl 4'üncü kez düzenledikleri organizasyon için 4 aydır çalışma yürüttüklerini belirtti.

Çok güzel bir organizasyon düzenlendiğini dile getiren Koltuksuz, şunları kaydetti:

"Tekstil merkezi Denizli'de 7'den 70'e herkes moda günlerimize destek veriyor. Burada modanın nabzını tuttuğumuz kadar, tekstilin dinamiklerini de buluşturuyoruz. Firmaları markalaşmaya yönlendirme amacıyla 4 yıl önce hayal olarak başlamıştık. Moda, tasarım olmadan ürün satmak mümkün değil. Amaç sadece markalaşmak değil, firmaların profesyonelleşmesi. Tasarım olduğu sürece kazanacağız. Denizli de hızlı adımlarla bu yolda ilerliyor."

Konuşmaların ardından organizasyonu Eda Meltem Yılmaz tarafından gerçekleştirilen ve kreatif direktörlüğünü modacı Cihan Nacar'ın yaptığı etkinlikte, yeni kreasyonlar, Şebnem Schaefer, Itır Esen, Emel Yıldırım, Ceren Benderlioğlu'nun da aralarında olduğu ünlü mankenler tarafından tanıtıldı.

Bu yıl teması "Denge" olarak belirlenen organizasyona 11 farklı marka ve firma katılırken, vatandaşlar defileye ilgi gösterdi.

Kaynak: AA