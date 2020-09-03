DENİZLİ Denizli'yi Salda Gölü'ne bağlayan yolda asfalt çalışması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DENİZLİ Denizli'yi Salda Gölü'ne bağlayan yolda asfalt çalışması

Denizli'yi Salda Gölü'ne bağlayan yolda asfalt çalışmasıDENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çardak ilçesinin Hayriye Mahallesi ile Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü arası ulaşımı sağlayan yolda yaptıkları asfaltlama çalışmalarını inceledi.

03.09.2020 12:13 | Son Güncelleme: 03.09.2020 12:19

Denizli'yi Salda Gölü'ne bağlayan yolda asfalt çalışması

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çardak ilçesinin Hayriye Mahallesi ile Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü arası ulaşımı sağlayan yolda yaptıkları asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çardak ilçesinin Hayriye Mahallesi ile Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü arası ulaşımı sağlayan yolda başlattığı asfaltlama çalışmalarında sona geldi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, Çardak Belediye Başkanı AK Partili Hüsnü Yılmaz, AK Parti Çardak İlçe Başkanı Nazif Korkmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve beraberindekiler Hayriye Mahallesi'ni ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir süre sohbet edip dertlerini dinleyen Başkan Zolan ve beraberindekiler, daha sonra tamamlanma aşamasına getirdikleri Hayriye Mahallesi ile her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü arasındaki asfalt yolda incelemede bulundu. Burada çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Zolan, söz verdikleri Hayriye-Salda Gölü arasındaki yolda asfaltlama çalışmasını tamamlama aşamasına getirdiklerini kaydetti. Yolun bölge halkı için çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Vatandaşlarımızın derdine derman olup, taleplerini en kısa zamanda yerine getirmek için gece gündüz gayret etmeye devam ediyoruz. Daha güvenli ve konforlu bir hale gelen yolumuzu hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

DENİZLİ Denizli'yi Salda Gölü'ne bağlayan yolda asfalt çalışması

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Fatma Girik Yıldız Tilbe Mustafa Sandal
Spor Fatih Terim Eddie Newton Lionel Messi Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Eylül Bakan Transfer
Şu an buradasınız: DENİZLİ Denizli'yi Salda Gölü'ne bağlayan yolda asfalt çalışması - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 12:19:17. #1.15#
title