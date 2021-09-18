Denizli'deki depremlerin ardından çatlaklar oluşan ev boşaltıldı

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen depremler sonrası duvarlarında çatlaklar oluşan evde yaşayanlar tahliye edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Eylül Perşembe günü saat 06.05'te merkez üssü Honaz olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bunun ardından 1,3 ila 3,8 büyüklüğünde 20 deprem yaşandı.

Deprem sonrası Çal ilçesi Karapınar Mahallesi'nde duvarlarında çatlaklar oluşan iki katlı kerpiç ev tahliye edildi.

AFAD ekipleri, boşaltılan evde yaşayanlar için çadır kurdu.

Dededen kalma 100 yıllık yapı

Evde yaşayanlardan Halil Tekeli, AA muhabirine, iki katlı kerpiç evde 3 ailenin yaşadığını söyledi.

Depremlerin evde şiddetli hissedildiğini, son sarsıntıların ardından duvarlarda çatlaklar oluştuğunu anlatan Tekeli, şöyle konuştu:

"Bazı kenarlarda göçükler var. İçeri girmeye korkuyoruz. AFAD ekibini, Kaymakamlığı aradık. Allah razı olsun, yardımcı oldular. AFAD ekibi çadırımızı kurdu. Eve girilmemesi gerektiğiyle ilgili rapor tutuldu, ağır hasarlı olduğunu söylediler. Diğer arkadaşların evlerinde de çatlaklar var. Ama bizde daha çok. Evimiz eskiydi, dededen kalma, yaklaşık 100 yıllık. Restore ettirelim diye düşündük ama maddi imkanımız olmadığı için yaptıramadık."

Yetkililerin hemen yardıma koşmasından mutlu olduklarını dile getiren Tekeli, AFAD, jandarma ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Tekeli, evlerini manevi değerinden dolayı yıkmak istemediklerini, restore edilmesi için çalışacaklarını sözlerine ekledi.