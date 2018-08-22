Denizli Dedesinden Kalan Murat 124'le Nostalji Yaşıyor

Dedesinden kalan Murat 124'le nostalji yaşıyor

DENİZLİ'de taşımacılık şirketi sahibi Tolga Pişkin, dedesinden kalma 1974 model Murat 124 marka hurda otomobille nostalji yaşamak için yaklaşık 40 bin lira masraf yaparak otomobili baştan aşağıya yeniledi. Pişkin, 'Hacı Murat' olarak bilinen otomobili arada bir keyif yapmak için kullanıyor.

Taşımacılık şirketi sahibi 32 yaşındaki Tolga Pişkin'e 2011 yılında yaşamını yitiren dedesi Cevdet Pişkin'den miras olarak uzun yıllar garajda bekleyen 1974 model Murat 124 marka otomobil, miras olarak kaldı. Dede yadigarı kalan otomobili hurda fiyatına satmak istemeyen Pişkin, sanayiye götürüp, baştan aşağı orijinal parçalarıyla değiştirip, yeniledi. Nikelaj motor taktıran, kotlukları deriyle değiştiren ve rengini de kırmızıya boyatan Pişkin, 1 yıl sanayide kalan otomobile yaklaşık 40 bin lira harcadı. İş yerinin önünde park halinde duran ve arada bir nostalji yaşamak için Murat 124 marka otomobille Denizli sokaklarında gezen Pişkin, otomobilinin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Mercedes marka otomobili de bulunan Pişkin, yaptırdığı Murat 124'e otomobiline yüksek fiyatlar teklif ettiklerini ancak kabul etmediğini belirtti. Otomobilin dedesinden kaldığını ifade eden Tolga Pişkin, Hurda fiyatı yaklaşık 3 bin lira civarındaydı. Benim gönlümde dedemden kaldığı için yeri aydı. Sanayiye götürdüm. Yaklaşık 1 yıl yapımı sürdü, Türkiye'nin çeşitli illerinden orijinal parçaları bulmak için uğraştım. Sokaklarda ve caddelerde gezerken, herkesin gözü otomobilde oluyor. Lüks otomobilim bu kadar ilgi görmüyor. Yaklaşık 40 bin lira masraf yaptım ama bundaki sürüş keyfi başka otomobilde yok. Adeta nostalji yaşatıyoruz dedi.