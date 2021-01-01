Denizli'de yeni yılın ilk bebeği 'Yiğit Efe' oldu

DENİZLİ Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen doğumda, kentte 2021 yılında doğan ilk bebek Oya-Hüseyin Ekici çiftinin 'Yiğit Efe' isimli oğlu oldu.

Denizli Devlet Hastanesi'nde Adem- Yaşar Ebru Oruç çiftinin saat 23.54'te kız bebeği dünyaya geldi. 'İkra' ismini verdikleri bebek, 2020'nin son bebeği oldu. Kentte yeni yılın ilk bebeği ise Oya- Hüseyin Ekici çiftinin bebeği oldu. Saat 00.05'te gerçekleşen doğumla dünyaya gelen erkek bebeğe 'Yiğit Efe' ismi verildi. Yiğit Efe bebek, normal doğum olarak 3 kilo 520 gram olarak doğdu.Anne Oya Ekici, yeni yıla güzel bir hediye alarak girdikleri için çok mutlu olduğunu söyledi. Bebeğini kucaklarına almanın sevincini yaşadıklarını belirten Ekici, "2021 yılının ilk bebeğini dünyaya getirdiğim için çok mutluyum. İnşallah yeni yıl ailem ve tüm dünya için mutlu ve huzurlu olarak geçer" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT