Denizli'de Yayanın Öldüğü Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında
Denizli'de otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Denizli'de otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Zeytinköy Mahallesi Vatan Bulvarı'nda önceki gün akşam meydana gelen ve Recep Kol'un (52) hayatını kaybettiği kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, T.Y. idaresindeki 20 BJ 210 plakalı otomobil, önünde seyreden aracı solladıktan sonra Recep Kol'a çarpıyor.
Öte yandan gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü T.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.