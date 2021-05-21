Denizli'de yaşlılara evde aşı çalışmaları devam ediyor
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Denizli'de yaşlılara evde aşı çalışmaları devam ediyor

Denizli'de yaşlılara evde aşı çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadele kapsamında yaşlılara evde aşı çalışmaları devam ediyor.

Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadele kapsamında yaşlılara evde aşı çalışmaları devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri, hastaneye gelemeyen vatandaşlara evlerinde birinci ve ikinci doz aşı uyguluyor.

İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, aşılama çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Sırası gelen vatandaşların aşılarını olmaları gerektiğini belirten Öztürk, "Bazı vatandaşlarımızın aşı konusunda önyargıları ve kaygıları olduğunu duyuyoruz. Ekiplerimiz onlarla konuşarak aşının koranavirüs ile mücadelede önemi ve koruyuculuğu konusunda bilgilendirmeler yapıyor. Unutmayalım koronavirüsü yenebilmemiz için önce tedbirlere uyacağız sonrada aşılarımızı yaptıracağız." diye konuştu.

Aşı olan 94 yaşındaki Nuri Güler ise "Evimde aşı oldum. Allah devletimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun. İnşallah en yakın zamanda bu hastalıktan kurtuluruz." dedi.

Denizli'de yaşlılara evde aşı çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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