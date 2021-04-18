Denizli'de yarın 9 mahallede su kesintisine gidilecek
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Denizli'de yarın 9 mahallede su kesintisine gidilecek

Denizli'de yarın 9 mahallede su kesintisine gidilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle, 19 Nisan 2021 Pazartesi günü muhtelif mahallelerde su kesintisine gidilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle, 19 Nisan 2021 Pazartesi günü muhtelif mahallelerde su kesintisine gidilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle su kesintisine gidileceğini açıkladı. Bu kapsamda, 19 Nisan 2021 Pazartesi günü 09.00 ile 20.00 saatleri arasında Fatih, Cumhuriyet, Deliktaş, Alpaslan, Şemikler, Gümüşçay, Yeni, Akçeşme ve İlbade mahallelerinde su kesintisi yapılacak. Vatandaşların kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerektiği, çalışmaların erken tamamlanması durumunda suyun belirtilen saatten önce verilebileceğini duyurdu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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