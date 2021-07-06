DENİZLİ'DE VAKA SAYILARININ DÜŞÜŞÜ SAĞLIKÇILARI SEVİNDİRDİ

DENİZLİ'nin koronavirüs vaka sayısında en fazla düşüş gözlenen illerden birisi olması, kentte görev yapan sağlık çalışanlarını sevindirdi.

DENİZLİ'nin koronavirüs vaka sayısında en fazla düşüş gözlenen illerden birisi olması, kentte görev yapan sağlık çalışanlarını sevindirdi. İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, "Virüsle başa çıkabilmenin tek yolu aşıdır. Bu başarıda emeği geçen, var gücüyle çalışan sağlık çalışanlarımıza ve aşılarını yaptırarak tüm tedbirlere uyan vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ederim" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son bir haftada vaka sayısında en fazla düşüş yaşanan 5 ilden birinin Denizli olduğunu açıklaması, kentte sağlık çalışanlarını sevindirdi. İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, kentte vaka sayılarındaki geçen haftaya oranla yüzde 22,19'luk bir düşüş yaşandığını belirtti. Kentte bugüne kadar birinci ve ikinci doz olmak üzere 787 bin 970 kişinin aşısını olduğunu ifade eden Öztürk, "Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca tarafından açıklanan son 1 haftada vaka sayıları en çok azalan iller arasında ilimiz de yer almaktadır. Virüsle başa çıkabilmenin tek yolu aşıdır. Bu başarıda emeği geçen, var gücüyle çalışan sağlık çalışanlarımıza ve aşılarını yaptırarak tüm tedbirlere uyan vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ederim" dedi.

Denizli Devlet Hastanesi'nde aşı biriminde görevli Sare Hacer Var ise sağlık personellerinin yorucu bir dönemi geride bıraktığını belirtti. Hastanede aşılama çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü dile getiren Var, "Vaka sayılarında çok fazla azalma oldu. Bu durum yapılan aşılama çalışması sayesinde oldu. Tüm vatandaşlarımızın aşılarını yaptırması gerekiyor. Bu sürecin geçmesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Hemşire Gamze İnamlık ise salgına karşı mücadeleyi sürdürdüklerini vurgulayarak, "Bu salgını yenmenin tek yolu aşı olmaktır. Maalesef çok yorgunuz, keşke bu süreç bir an önce bitse. Vaka sayılarındaki düşüş bizi çok mutlu etti. Kuralları uymayı tercih etmemiz gerekiyor. İnşallah herkes birbirine destek olur ve bu hastalıktan kurtuluruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı