Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

AA / Muhittin Çakır - Haberler | Güncel
Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.Y, H.B, N.M. ve İ.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerden 56 gram eroin, 6 gram esrar ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.???????

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AA / Muhittin Çakır - Son Dakika Haberleri

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