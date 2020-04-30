Denizli'de traktör römorkunun altına kalan kişi öldü
30.04.2020 22:42 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:42
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde traktör römorkunun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde traktör römorkunun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Çiftçilik yapan Kadir Bilgiç (55), Kumafşarı Mahallesi'nde kendisine ait traktöre bağlı olan römorkun içindeki gübreyi tarlasına boşaltmak istedi.
Bilgiç, el hidroliği yardımıyla kaldırdığı römorkun altında kaldı.
Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bilgiç'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA