Denizli'de Trafik Kazası: 2 Ölü 4 Yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.





Alınan bilgiye göre, Denizli-Afyon karayolunda Denizli istikametine giden Ramazan Kuşcu idaresindeki 20 N 0185 plakalı kamyonet, Pınarkent Mahallesi yakınlarında karşı şeride geçerek önce karşı yönden gelen Şenol Bora'nın kullandığı 20 ADS 59 plakalı tırla ardından da Sinan Çoban yönetimindeki 48 F 7137 plakalı otomobille çarpıştı.





Kazada, otomobilde bulunan Ömer Çoban ile Fazilet Çoban olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüler Kuşcu, Çoban, Bora ve otomobildeki Ayşe Çoban yaralandı.



Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler, hayatını kaybeden iki kişinin cenazelerini sıkıştıkları yerden çıkarırken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.





Kaza nedeniyle Denizli-Afyon karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken oluşan trafik yoğunluğu araçların çekici yardımıyla kaldırılması sonrası normale döndü.



Olayda hayatını kaybeden Ömer ve Fazilet Çoban'ın cenazeleri savcının olay yerindeki incelemesi sonrası otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.