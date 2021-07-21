Denizli'de tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'de tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Denizli'de tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Tavas ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu hasar meydana geldi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre Kızılcabölük Mahallesinde Ahmet Cennetoğlu'na ait bir tekstil atölyesinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu atölye ve ile park halindeki bir otomobilde hasar oluştu.

Denizli'de tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Denizli'de tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Denizli'de tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Sabah kaybettiği ineği, akşam 'Bir umut bulurum' diyerek gittiği ormanda kesti
Sabah kaybettiği ineği, akşam "Bir umut bulurum" diyerek gittiği ormanda kesti
Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)
Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Bülent Turan Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Serra Arıtürk İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Aytaç Kara Rıza Çalımbay Gedson Fernandes Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizli'de tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 13:31:29. #1.14#

title