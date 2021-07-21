Denizli'de tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Denizli'nin Tavas ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu hasar meydana geldi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre Kızılcabölük Mahallesinde Ahmet Cennetoğlu'na ait bir tekstil atölyesinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu atölye ve ile park halindeki bir otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek