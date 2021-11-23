Tedavisi süren Kadir İnanır'dan haber var! Hastaneden çıkacağı süre bir hayli yakın

DENİZLİ (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da rahatsızlanan ve Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edilen 72 yaşındaki sanatçının tedavisine hastanenin nöroloji servisinde devam ediliyor. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kadir İnanır ile yakından ilgilendiklerini belirtti.

"TEDAVİ SÜRECİ BAŞARILI GİDİYOR"

Tedavi sürecinin başarılı geçtiğini dile getiren Kutluhan,"Bugün yüzümüz gülüyor. Sanatçımız Kadir İnanır hastanemize intikal ettiğinden itibaren çok yakın takip edilmiş olup, bu takibin sonunda gereken müdahaleler zamanında yapılmıştır. Zamanında yapılan bu müdahaleler hastamızın kötü sonuçlar elde etmesine engel olmuştur. Biz de bu konuda çok mutluyuz." dedi.

"SONUÇLAR YÜZ GÜLDÜRÜCÜ"

PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel, İnanır'ın tedavisi ve bakımı için 6-7 kişilik bir ekip kurduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Takip sürecinde pazar günü ani gelişen bir kanama tespit edilerek ameliyat edildi. Arkasından gelen süreçte yoğun bakımda hastamızı takip etmeye devam ediyoruz. Gelinen son nokta oldukça iyi ve yüz güldürücü. Sanatçımız Kadir İnanır kendi öz bakımını yapabiliyor, konuşuyor, telefonunu kullanabiliyor. Bizlerle de şakalaşıyor."

"BİLİNCİ AÇIK VE BİZLE SOHBET EDİYOR"

PAÜ Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan, şöyle konuştu:

"Gelişen kanama, ödem ve uykuya yatkınlık sonrasında hastamızın çekilen filmlerinde kanamayı tespit ettik. Beyin ekibimizle değerlendirdik. Hastamız başarılı bir operasyon geçirdi. Sonuçlar yüz güldürücü. Kendisi şu anda hareketli ve kolunu bacağını hareket ettirebiliyor. Bilinci açık ve bizle sohbet edebiliyor. İnşallah yeni bir sıkıntı yaşamazsak bu şekilde durumu geçeceğiz gibi duruyor."

"AYNI YAKIŞIKLILIĞIYLA HALİL'İMİ SÖYLEYECEK DÜZEYDE"

İnanır'ın beyin ameliyatını gerçekleştiren ekipten PAÜ Beyin Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Erdal Coşkun ise olay günü hastanın iyi olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

"O gün rektörümüz basın açıklaması yapmıştı. Onun hemen ertesinde birdenbire kötüleşti. Yani komaya yaklaşan bir durum oldu. Hızla açtık. O kadar çok doktor arkadaşı var ki hepsi aradılar. Bir iş birliği içinde ameliyatı yaptık, gece boyu uyuttuk. Ertesi gün aynı yakışıklılığında, Halil'imi söyleyecek düzeyde, ayağa kalkacak durumda. Biz korumalı bir ortamda tutuyoruz. Yarın kafasındaki hortumu da çıkartacağız ve son bir film çekeceğiz."

"HAFTAYA ÇIKAR"

Coşkun, bir gazetecinin İnanır'ın taburcu durumunu sorması üzerine şunları kaydetti:

"Ortalama dikişlerin kaynaması 10 gün sürüyor. Tabii bu dönemde kalbinde bir ritim bozukluğu var. O ritim bozukluğundan kullandığı ilaçlardan dolayı böyle bir şey gelişti zaten. Tekrar öyle bir durum olmasın, böbrekleriyle küçük bir sorunumuz var. Onu da çözdüğümüzde yaranın da kapanması daha çabuk olacak. Haftaya çıkar. Aslında bir konferansta bir konuşması varmış. 'Oraya gidebilir miyim?' diye bana sordu. Ben de 'hayır' dedim. 'O zaman sen onları ara gelemeyeceğimi söyle' dedi. Bu kadar iyi."