Denizli'de sigara denetimi yapıldı
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Denizli'de sigara denetimi yapıldı

Denizli'de tütün kullanımını azaltmak ve dumansız hava sahasını korumak amacıyla kapalı mekanlarda sigara denetimi yapıldı.

20.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:19
Denizli'de sigara denetimi yapıldı

'de tütün kullanımını azaltmak ve dumansız hava sahasını korumak amacıyla kapalı mekanlarda sigara denetimi yapıldı.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kapalı mekanlarda sigara yasağının uygulanıp uygulanmadığını denetledi.

Denetimlerinde kural ihlali yapan ve kapalı mekanlarda sigara içilmesine izin veren 2 işletmeye yasal işlem uygulandı.

Vali Yardımcısı Okur, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA
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